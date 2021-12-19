معارك ليلية شرسة جنوبي مأرب ومليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أفادت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، باندلاع معارك عنيفة الليلة الماضية، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الجنوبية للمحافظة.



وقالت المصادر إن مسرح العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية بمأرب، معارك عنيفة ،الليلة الماضية، تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وأوضحت أن مدفعية الجيش دكت تحصينات وتعزيزات حوثية ماأسفر عن مقتل عشرات الحوثيين وتدمير عدة آليات عسكرية.



في السياق شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على تجمعات وتعزيزات حوثية، ماأدى إلى تدمير عدد من الآليات ومقتل وإصابة عشرات الحوثيين.



وأمس السبت، أعلنت قوات الجيش الوطني، استهداف تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الإيرانية ماأدى إلى تدمير عدة آليات ومقتل وإصابة عشرات الحوثيين، فيما أعلن التحالف مقتل أكثر من 80 حوثيا شمال شرقي اليمن وتدمير عدة آليات في غارات مكثفة في المحافظة.