تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء

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أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية الأحد، تدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.
وقال التحالف في بلاغ مقتضب نشرته وكالة "واس" السعودية على موقع تويتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.
وأشار التحالف إلى أن الهجوم بالطائرة المسيرة انطلق من مطار صنعاء الدولي.
واعترض التحالف فجر أمس الأول طائرة مسيرة أُطلقتها جماعة الحوثي نحو جنوبي السعودية.
واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات، فيما بعضها خلفت ضحايا مدنيين.