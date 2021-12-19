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بريطانيا تدعو الاطراف اليمنية لاحترام حقوق المهاجرين

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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دعت بريطانيا، السبت، الأطراف اليمنية إلى احترام الحقوق الإنسانية الخاصة بالمهاجرين قائلة إن "الآلاف منهم معرضون للتعذيب وسوء المعاملة".

جاء ذلك في تسجيل مصور للسفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، تزامنا مع اليوم العالمي للمهاجرين الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وقال أوبنهايم إن "آلاف المهاجرين من القرن الإفريقي تقطعت بهم السبل في اليمن أثناء محاولتهم العبور إلى دول الخليج".

وأضاف أن "واحد من كل خمسة مهاجرين هم من النساء والفتيات، وجميعهم عرضة لسوء المعاملة والتعذيب من قبل المحاربين (يقصد أطراف الصراع)".

ودعا أوبنهايم إلى "تقديم المساعدات لهؤلاء المهاجرين، واحترام حقوقهم الإنسانية الخاصة بهم، وتجنب إعادة توطينهم قسرا أو احتجازهم"، دون مزيد من التفاصيل.

ويعد اليمن، وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصا السعودية.

وكانت منظمة الهجرة الدولية، ذكرت في تقارير سابقة هذا العام، أن أكثر من 30 ألف مهاجر إفريقي تقطعت بهم السبل في اليمن، ويعيشون أوضاعا صعبة.‎

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