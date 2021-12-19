فرقة "الزينبيات" الحوثية تطرد أسرة أكاديمي من سكن جامعة صنعاء نساء الحوثي يقتحمن منزل والد وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية ومصادر تكشف التفاصيل خبراء يفسرون سرعة انتشار «أوميكرون» وضعف أعراضه التحالف»: تدمير11 آلية ومقتل 80 حوثياً في مأرب والجوف وثائق حرب الخليج تظهر لأول مرة... ماذا فعل صدام حسين بالبريطانيين في العراق طهران تكشف خبر مغادرة سفيرها لدى حكومة المليشيات الحوثية مسؤول لبناني يتهم حزب الله بتهريب المخدرات للرياض خطأ فادح خلال حفل تتويج كأس العرب.. طهران تكشف عن سر مغادرة «إيرلو» صنعاء و قيادي حوثي يتحدث عن تفاهم «سعودي إيراني » جماعة الحوثي تعترف بمصرع 4000 عنصراً من محافظة ذمار خلال عام و”مأرب“ تلتهم 14000 عنصراً في 6 أشهر
اقتحمت ميليشيا الحوثي، بمشاركة ما تسمى "الزينبيات" (كتائب نسائية)، منزل والد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، نجيب منصور العوج، في محافظة إب، وسط اليمن، وطردوا النساء والأطفال منه.
وأفادت مصادر إعلامية ومحلية أن العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي تتقدمهم شرطة نسائية "الزينبيات" اقتحموا، الجمعة، منزل الحاج منصور العوج، الكائن في حارة "الوازعية" وسط مدينة إب.
بعد تطويق المسلحين الحوثيين المنزل ومحاصرته منذ ليلة الخميس. مادة اعلانية وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيا أشهروا السلاح في وجه النساء والأطفال المتواجدين في منزل العوج، أثناء محاولتهم منع الاقتحام، كما طردوا كل السكان منه بالقوة.
فيروس كورونا لقاح كورونا فايزر تتوقع استمرار الجائحة لهذا التاريخ وترجئ بيانات لقاحها للأطفال وسبق لميليشيا الحوثي أن داهمت واستولت على عديد منازل لمعارضي مشروعها الانقلابي في مناطق خاضعة لسيطرتها.
ووصف حقوقيون هذه الانتهاكات الحوثية المتصاعدة بأنها تتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية، مشددين على ضرورة تحمل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤوليتها إزاء تلك الجرائم