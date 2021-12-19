خبراء يفسرون سرعة انتشار «أوميكرون» وضعف أعراضه

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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بعد انقضاء نحو شهر على ظهوره في جنوب أفريقيا، رسمت الأوساط العلمية أول صورة لمتحور «أوميكرون» الذي لم يعد مستبعداً أن يسود في بلدان عديدة حتى قبل نهاية السنة الحالية.

ويستفاد من التحاليل والدراسات الأولية التي أجراها الباحثون أن هذا المتحور يحمل كمية غير معهودة من التحولات البيولوجية، ويتمتع بسرعة سريان تفوق بكثير الطفرات المعروفة حتى الآن لفيروس كورونا المستجد.

كانت السلطات الصحية الأوروبية حذرت أمس من أن الإصابات بالمتحور الجديد تتضاعف كل يومين، فيما أفادت النتائج الأولية لدراسة أجريت في جامعة هونغ كونغ بأن «أوميكرون» يسري في القصبات الهوائية البشرية بسرعة تضاعف 70 مرة سرعة سريان متحور «دلتا» السائد حالياً في العالم.

وكان الخبراء الذين أجروا هذه الدراسة بإشراف الأخصائي المعروف في العلوم الفيروسية، مايكل شان، لاحظوا أن «أوميكرون» ينتشر بسهولة وسرعة كبيرة في القصبات الهوائية العليا، ما يفسر الارتفاع السريع في عدد الإصابات الجديدة، لكنه أبطأ 10 مرات من الطفرات السابقة في الدخول إلى الرئتين، الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأنه قد يكون أقل خطورة.

كان الخبير شان قد أوضح أن خطورة الإصابة في البشر لا تقاس بنسبة تكاثر الفيروس فحسب، بل أيضاً بالاستجابة المناعية عند المصاب، التي قد تؤدي إلى عاصفة بروتينية يمكن أن تتسبب في الوفاة.

وقال «إن الفيروس الذي يصيب عدداً كبيراً من الناس يمكن أن يتسبب في حالات خطرة كثيرة ووفيات، حتى وإن كان هو ذاته أقل خطورة». وكان التقرير الأخير الذي صدر عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، قد رجح أن يؤدي «أوميكرون» إلى زيادة كبيرة في عدد الحالات التي تستدعي العلاج في المستشفى والوفيات، أكثر من متحور «دلتا».

قدرة على التهرب وتشير دراسات أولية عديدة إلى أن المتحور الجديد يملك قدرة على التهرب من الخطوط الدفاعية الأولى التي تولدها اللقاحات، لذلك يتسبب في إصابات طفيفة بين الملقحين بدورة كاملة، أو الذين تعافوا من المرض.

وكانت الوكالة البريطانية للأمن الصحي قد أفادت مؤخراً بأن فاعلية الجرعتين من لقاح «فايزر» لمنع هذه الإصابات الخفيفة تتراجع بعد مرور أربعة أشهر إلى 35 في المائة ضد المتحور الجديد.

وفي حال جرعتين من «أسترازينيكا» تنخفض الحماية المناعية إلى الصفر لمنع هذه الإصابات. وتفيد الدراسة الأولية التي أجرتها الوكالة البريطانية بأن الجرعة المعززة من «فايزر» ترفع مستوى الحماية إلى 75 في المائة عند الذين تناولوا الجرعتين من هذا اللقاح، وإلى 71 في المائة عند الذين تنالوا لقاح «أسترازينيكا».

ويقول الباحث البريطاني جامي برنال، «أنصح الجميع بتناول الجرعة المعززة عندما يحين موعدها، لأن البيانات التي تجمعت من متابعة الطفرات السابقة تبين أنه من المحتمل جداً أن تكون الحماية ضد الأعراض الخطرة