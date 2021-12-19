التحالف»: تدمير11 آلية ومقتل 80 حوثياً في مأرب والجوف

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أعلن تحالف دعم الشرعية، امس السبت، تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة.
وأفاد التحالف أن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير 11 آلية ومقتل 80 عنصرا إرهابيا.
وأمس، قال التحالف إنه نفذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا إرهابيا.
وأكد مصدر عسكري يمني، أن ميليشيا الحوثي تراجعت عن مواقع بمنطقة الرملة في مأرب بعد معارك مع الجيش الوطني.
كما كشف التحالف، عن «تدمير موقع لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف». وأشار إلى أن «الضربات دمرت منصات الإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات