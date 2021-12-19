مسؤول لبناني يتهم حزب الله بتهريب المخدرات للرياض

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اتهم مسؤول لبناني سابق، اليوم السبت، "حزب الله" اللبناني بالوقوف وراء تهريب المخدرات إلى السعودية.

وقال الرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك اللبنانية، العقيد نزار الجردي: "إن حزب الله هو المسؤول اليوم، عن تهريب المخدرات إلى السعودية وبقية الدول".

وأكد عدم وجود أي قرار سياسي بعد "لوقف التهريب، عبر كل المعابر الشرعية منها وغير الشرعية".

وأضاف: "غياب الماسحات الضوئية وعدم إصلاح أو تجديد الموجود يؤكدان هذا الأمر"، مؤكداً لجوء "الجمارك" في عديد من الحالات إلى التفتيش اليدوي، من خلال إفراغ الشحنات المشكوك في أمرها.

ولفت إلى أن انهيار الليرة اللبنانية، وتداعيات ذلك على رواتب عناصر "الجمارك"، وبقية القوى الأمنية، "أدى إلى إضعاف قدرة العناصر على العمل، بالزخم السابق نفسه في تنفيذ المهمات".

والسبت الماضي، أعلن لبنان إحباط عملية تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون (مخدرة) إلى السعودية داخل شحنة أكياس بُن.

وفي نوفمبر الماضي، أحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية عملية تهريب مليون ونصف مليون حبة كبتاغون مخبأة في قواعد منصات خشبية كانت مُعدة للتصدير عبر مرفأ بيروت، وأوقفت أحد المتورطين.

وفي أبريل الماضي، قررت السعودية حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية من دخول المملكة أو المرور عبر أراضيها إلى دولة ثالثة، بحجة استغلالها في تهريب المخدرات.

وجاء القرار السعودي آنذاك إثر ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش في شحنة رمان قادمة من لبنان.