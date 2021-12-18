طهران تكشف عن سر مغادرة «إيرلو» صنعاء و قيادي حوثي يتحدث عن تفاهم «سعودي إيراني »

السبت 18 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت طهران اليوم السبت بإن سفيرها لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء حسن إيرلو، غادر البلاد من مطار صنعاء، على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت خارجية إيران، أن سفيرها لدى الحوثيين احتاج لعلاج خارج اليمن لإصابته بكورونا.

هذا فيما اكد كبير المفاوضين في سلطة الانقلاب الحوثية المدعو محمد عبدالسلام بان مندوب طهران لدى جماعته الارهابية غادر صنعاء بموجب ما اسماه تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد..موضحا في تغريدات عبر حسابه عبر تويتر انه تم نقل حسن إيرلو من صنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية.

يأتي ذلك بينما أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أمس الجمعة، وجود خلاف بين السفير الإيراني والميليشيا التي اعتبرته مشكلة سياسية بالنظر إلى نفوذه الكبير في اليمن، والذي بات يعزز التصور بأن “الحوثيين يستجيبون لإيران”.

وأفاد تقرير “وول ستريت جورنال” أن السفير كان يعمل بصورة طبيعية حتى أيام قليلة ماضية، ما ينفي إصابته بالفيروس.

وكشفت مصادر وفقا لـ”وول ستريت جورنال”، عن أنباء مختلفة بشأن حول أسباب إجلاء إيرلو سفير طهران لدى الحوثيين في صنعاء، ومن تلك الأنباء إصابته في إحدى الغارات الجوية، غير أن الحوثيين أشاروا إلى إصابته بكورونا.

وكان مسؤول سعودي رفيع المستوى، قد اعلن في وقت سابق اليوم السبت بأن المندوب الايراني لدى الحوثي غادر العاصمة صنعاء السبت في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع من مطار المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله: "غادر على متن طائرة عراقية وقد يكون حاليا في بغداد"، مضيفا أن موافقة الرياض على السماح برحيله صدرت بعد وساطة عراقية وعمانية بين الحوثيين والسعوديين.

وجاءت مغادرة المندوب الإيراني لدى الحوثي في ظل ظروف غامضة وسط ترجيحات بتعرضه للإصابة إثر الغارات الجوية التي شنها التحالف العربي خلال الأسبابيع الأربعة الأخيرة، على مواقع لخلايا الحرس الثوري الإيراني في صنعاء.

وكانت إيران أعلنت في أكتوبر 2020 وصول سفيرها إلى الحوثيين في صنعاء من دون أن توضح تاريخ وصوله الفعلي أو كيفية حصول ذلك، علما أن مطار العاصمة اليمنية كان مغلقا أمام الرحلات مع فرض تحالف دعم الشرعية في اليمن السيطرة على الأجواء اليمنية.