المنتخب الجزائري يتوج بطلاً لبطولة كأس العرب بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين

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توج المنتخب الجزائري بطلاً لبطولة كأس العرب لكرة القدم في نسختها العاشرة بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في الوقت الاضافي في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتمكن اللاعب أمير سعيود من احراز الهدف الاول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 99 من زمن الشوط الاول الاضافي، فيما تمكن ياسين براهيمي من احراز الهدف الثاني في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي الثاني بعدما خروج حارس المنتخب التونسي من مرماه للمشاركة في ركلة ركنية.
وبلغت الجزائر الدور النهائي من دون أي خسارة، بعد فوزها في دور المجموعات على السودان بأربعة اهداف نظيفة، ولبنان بهدفين نظيفين، وتعادلها الايجابي مع مصر بهدف لكل منهما، وتغلبت على المغرب في ربع النهائي بركلات الترجيح بخمسة اهداف مقابل ثلاثة اهداف، وتعادلت ايجاباً مع قطر بهدفين لكل منهما، وفازت على قطر بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.
وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها المنتخب الجزائري بلقب البطولة.