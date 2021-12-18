السعودية تسمح بمغادرة ”حسن إيرلو“ من صنعاء بوساطة دولتين

السبت 18 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى، أن المندوب الايراني لدى الحوثي غادر العاصمة صنعاء السبت في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع من مطار المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله: "غادر على متن طائرة عراقية وقد يكون حاليا في بغداد"، مضيفا أن موافقة الرياض على السماح برحيله صدرت بعد وساطة عراقية وعمانية بين الحوثيين والسعوديين.



وجاءت مغادرة المندوب الإيراني لدى الحوثي في ظل ظروف غامضة وسط ترجيحات بتعرضه للإصابة إثر الغارات الجوية التي شنها التحالف العربي خلال الأسبابيع الأربعة الأخيرة، على مواقع لخلايا الحرس الثوري الإيراني في صنعاء.



وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عبر "تويتر"، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام ويحتاج إلى عناية طبية عاجلة وبمساعدة بعض دول المنطقة يجري نقله الى البلاد".



والجمعة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن قادة الحوثيين أبلغوا السعودية أن إيرلو بحاجة إلى مغادرة صنعاء للحصول على علاج طبي أفضل بعد إصابته بفيروس كورونا.



ونقلت عن مسؤولين إقليميين (لم تسمهم) قولهم، إن إيرلو "لا يمكنه المغادرة إلا على متن طائرة من سلطنة عمان أو العراق، ولن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا أطلق الحوثيون سراح بعض الرهائن السعوديين البارزين".



وبطريقة غامضة، وصل إيرلو إلى صنعاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعد تعيينه سفيرا لإيران لدى الحوثيين.



وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت، أن الضابط بالحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو هو الحاكم الفعلي لصنعاء والمسؤول عن الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية التي تعمل كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية.