”إيرلو“ يغادر صنعاء بطائرة عراقية.. أبناء عن اصابته

السبت 18 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أفادت وكالة الأناضول التركية، بأن المندوب الإيراني لدى مليشيا الحوثي حسن إيرلو، غادر السبت، العاصمة صنعاء بطائرة إخلاء طبي.



ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي قوله، إن إيرلو "غادر المطار عبر طائرة إخلاء طبي عراقية".



وأضاف، مفضلا عدم ذكر اسمه، أنه "سيتم نقل المندوب الإيراني إلى مدينة البصرة العراقية"، دون تفاصيل عن وضعه الصحي أو معلومات أخرى.



بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عبر "تويتر"، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام ويحتاج إلى عناية طبية عاجلة وبمساعدة بعض دول المنطقة يجري نقله الى البلاد".



في حين قالت مصادر أخرى "أنه مصاب بجراج جسدية"، ولايعرف سببها حيث يرجح انها بسبب غارات جوية للتحالف العربي، والتي شنت على مواقع في العاصمة صنعاء خلال الاسابيع الماضية.



والجمعة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن قادة الحوثيين أبلغوا السعودية أن إيرلو بحاجة إلى مغادرة صنعاء للحصول على علاج طبي أفضل بعد إصابته بفيروس كورونا.



ونقلت عن مسؤولين إقليميين (لم تسمهم) قولهم، إن إيرلو "لا يمكنه المغادرة إلا على متن طائرة من سلطنة عمان أو العراق، ولن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا أطلق الحوثيون سراح بعض الرهائن السعوديين البارزين".



وبطريقة غامضة، وصل إيرلو إلى صنعاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعد تعيينه سفيرا لإيران لدى الحوثيين.



وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت، أن الضابط بالحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو هو الحاكم الفعلي لصنعاء والمسؤول عن الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية التي تعمل كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية.