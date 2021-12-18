التحالف العربي يعلن عن حصيلة الأهداف الحوثية التي استهدفها خلال 24 ساعة الماضية تعرف على التشكيلة الأساسية لنهائي كأس العرب بين محاربي الصحراء ونسور قرطاج السعودية تستعد لاستضافة أكبر حدث تقني في العالم اليمن في المرتبة الثالثة عالميا من حيث أكثر البلدان خطرا على الصحفيين قوات الأمن الخاصة بمأرب تختتم عامها التدريبي بعرض عسكري ومناورة حية وتحتفل بتخرج دفعة اللواء الذيباني«صور» غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثّف يحصدان رؤوس حوثية جديدة في مأرب والجوف وخسائر المليشيات كبيرة ايجاز صحفي بآخر مستجدات المعارك في جبهات الحرب المشتعلة من حريب مأرب حتى مقبنة تعز فضائح الامارات وانتهاكاتها في اليمن تتكشف والفيدرالية الدولية تشبهها بممارسات الدولة البوليسية شاب يمني فقد بصره في جمعة الكرامة يفوز بجائزة عالمية مليشيات الحوثي تقتحم منزل والد وزير في الحكومة الشرعية وتطرد اسرته بالقوة
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن شنه نحو 20 غارة على مواقع (الحوثيين) في محافظتي مأرب والجوف وسط وشمال اليمن خلال اليوم الأخير.
وذكر التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم السبت تنفيذه 19 عملية استهداف ضد الحوثيين في المحافظتين خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات كلفت الجماعة أرواح 80 من عناصرها، بالإضافة إلى تدمير 11 آلية عسكرية.
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية عند مختلف جبهات القتال في اليمن بالأشهر الماضية، لاسيما في محافظة مأرب الاستراتيجية التي يحاول الحوثيون استكمال سيطرتهم عليها.