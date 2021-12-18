السعودية تستعد لاستضافة أكبر حدث تقني في العالم

السبت 18 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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تستضيف السعودية في فبراير المقبل، معرض "LEAP"، الذي يعد أكبر حدث تقني يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم، وفق صحيفة "سبق".

وبحسب "سبق"، فإن معرض "LEAP" سيقام في الفترة من 1 إلى 3 فبراير العام المقبل بالعاصمة الرياض، ومن المقرر أن يصبح منصة عالمية للتكنولوجيا والابتكارات، ويربط الرواد مع قادة الأعمال والمستثمرين، كما سيستعرض قصصا ملهمة لأشخاص مثل ستيفن بارتليت، رائد الأعمال الشهير، وأسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيغو.

وأوضح موقع "the fintechtimes" أنه سيحضر الحدث متحدثون من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم يوجين كاسبيرسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "Kaspersky"، وراغو راغورام، الرئيس التنفيذي لشركة "VMware"، ومسؤولون من مجموعة "هيونداي موتر" و"ماجيك ليب"، إلى جانب مسؤولين سعوديين وعرب.

ومن المتوقع أن يشارك إلى جانب الشركات العالمية في التكنولوجيا، أكثر من 700 شركة ناشئة لتقديم عروض التقنية للمستقبل.