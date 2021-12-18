اليمن في المرتبة الثالثة عالميا من حيث أكثر البلدان خطرا على الصحفيين قوات الأمن الخاصة بمأرب تختتم عامها التدريبي بعرض عسكري ومناورة حية وتحتفل بتخرج دفعة اللواء الذيباني«صور» غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثّف يحصدان رؤوس حوثية جديدة في مأرب والجوف وخسائر المليشيات كبيرة عاجل: ايجاز صحفي بآخر مستجدات المعارك في جبهات الحرب المشتعلة من حريب مأرب حتى مقبنة تعز فضائح الامارات وانتهاكاتها في اليمن تتكشف والفيدرالية الدولية تشبهها بممارسات الدولة البوليسية شاب يمني فقد بصره في جمعة الكرامة يفوز بجائزة عالمية مليشيات الحوثي تقتحم منزل والد وزير في الحكومة الشرعية وتطرد اسرته بالقوة الحوثيون يدعون التحالف للحوار تفاصيل تصريحات "لافتة"وقوية لأبي أحمد بعد لقائه مع أردوغان في إسطنبول دولة عربية يعلن استخدام أجهزة فحص جديدة تكشف متحور أوميكرون
اعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم السبت مقتل 80 حوثيا في مأرب والجوف وتدمير11 آلية.
وقال تحالف دعم الشرعية، انه نفذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة.
وأفاد التحالف أن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير11 آلية ومقتل 80 عنصرا إرهابيا.
والجمعة، قال التحالف إنه نفذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا إرهابيا.
وعلى صعيد المعارك في جبهة مأرب افادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات حوثية بقصف مدفعي للقوات الحكومية جنوب المحافظة اليوم.
حيث شنّت مدفعية الجيش، اليوم السبت، قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد الجهة الجنوبية بمارب.
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن القصف ألحق بالمليشيا الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأوضح أن من ضمن الخسائر إعطاب عربة مدرّعة وأربعة أطقم كانت تحمل تعزيزات وسقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.