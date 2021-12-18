غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثّف يحصدان رؤوس حوثية جديدة في مأرب والجوف وخسائر المليشيات كبيرة

السبت 18 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم السبت مقتل 80 حوثيا في مأرب والجوف وتدمير11 آلية.

وقال تحالف دعم الشرعية، انه نفذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة.

وأفاد التحالف أن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير11 آلية ومقتل 80 عنصرا إرهابيا.

والجمعة، قال التحالف إنه نفذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا إرهابيا.

وعلى صعيد المعارك في جبهة مأرب افادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات حوثية بقصف مدفعي للقوات الحكومية جنوب المحافظة اليوم.

حيث شنّت مدفعية الجيش، اليوم السبت، قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد الجهة الجنوبية بمارب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن القصف ألحق بالمليشيا الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأوضح أن من ضمن الخسائر إعطاب عربة مدرّعة وأربعة أطقم كانت تحمل تعزيزات وسقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.