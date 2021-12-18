عاجل: ايجاز صحفي بآخر مستجدات المعارك في جبهات الحرب المشتعلة من حريب مأرب حتى مقبنة تعز

السبت 18 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قال العميد عبده مجلي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، ان قوات الجيش تحقق تقدمات على الأرض وتتعامل بحنكة واقتدار مع العناصر الإرهابية الحوثية.

وأشاد العميد الركن عبده مجلي، بتضحيات أبطال الجيش والمقاومة الشجاعة، ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.. مشيراً أن تلك المليشيات الإرهابية ما زالت تحشد وسائل القتل والتدمير تجاه أبناء الشعب، إلا أن كل محاولاتها سيكون مصيرها الهزيمة والفشل وأن تضحيات الأبطال ستظل محل تقدير واعتزاز كافة اليمنيين.

جاء ذلك في إيجازه الصحفي اليوم السبت، والذي ترحم فيه على الشهيد، رئيس هيئة العمليات الحربية، اللواء الركن ناصر علي عبدالله الذيباني، الذي قاد العديد من معارك التحرير في مأرب والجوف وصنعاء وشبوة لافتاً إلى أن اللواء الذيباني كان مثالاً في القيادة والجندية، سائلاً له من الله الرحمة والمغفرة ولجميع شهداء الحرية والكرامة.

المعارك في مأرب والجوف

وعن المستجدات الميدانية أوضح ناطق القوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، ورجال القبائل يواصلون العمليات القتالية ويتعاملون مع العناصر الإرهابية بحنكة واقتدار في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب.

وقال "إن العمليات القتالية الهجومية والدفاعية أحرزت تقدمات على الأرض، ضد المليشيات الحوثية الانقلابية، في عدة مناطق أهمها منطقة "وادي ذنة ومنطقة العمود والعيرف والفيلحة في مديرية الجوبة ومنطقتي أم ريش وملعاء في مديرية حريب".

وأكد أن العمليات في المواقع الجنوبية، أطراف البلق الشرقي انتهت بالقضاء على العناصر الحوثية المتسللة.

كما أسفرت المعارك القتالية وعمليات الكمائن المحكمة والالتفاف والتطويق في مختلف الجبهات الجنوبية عن استعادة مواقع مهمة واستراتيجية وتدمير معدات وأسلحة للمليشيات الحوثية ومصرع العشرات من العناصر الإرهابية بين قتيل وجريح ومقبوض عليهم، كما استعادت قوات الجيش عدداً من الأطقم والعربات القتالية وأسلحة وذخائر متنوعة.

في السياق تمكنت قوات الجيش والمقاومة، في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، من تنفيذ هجمات مضادة ضد تسللات وهجمات المليشيات الحوثية، وكبدتها خسائر فادحة حيث سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح وتم استعادة أسلحة وذخائر متنوعة.

وقال العميد مجلي إن خسائر المليشيا في مختلف جبهات مأرب تقدر بـ 6عربات مدرعة و7 أطقم قتالية، إضافة إلى الخسائر البشرية في صفوف المليشيا بنيران مدفعية الجيش.

ولفت إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية نفذ العديد من الغارات الجوية أسفرت عن تدمير دبابة 52 T ومدفعي 23 م/ ط و8عربات مدرعة وعربة BMB و10 أطقم قتالية كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للمليشيات الحوثية.

وبيّن ناطق الجيش أن قوات الجيش واصلت الأعمال القتالية الهجومية والكمائن، ضد المليشيات في جبهات محافظة الجوف والتي تمحورت في (الجدافر، برط العنان، العلم).

وقال إن هذه العمليات أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيات كما دمرت مدفعية الجيش الوطني والطيران المقاتل العديد من المعدات والأسلحة التابعة لها.

جبهة الحديدة وتعز

أما محافظة الحديدة تمكنت القوات المشتركة والمقاومة مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في جبهات (حيس، جبل رأس، الجراحي) من تأمين المناطق الجبلية الحاكمة المحيطة بمديرية حيس بالكامل.

وأكد أن الفرق الهندسية تواصل إزالة الألغام في مديرية حيس التي زرعتها المليشيات الحوثية في الطرقات العامة والمساجد والمدارس ومساكن ومزارع المواطنين.

وأشار إلى أن هذه القوات حققت تقدمات على الأرض في جبهات مديرية جبل رأس والجراحي، والتي تواصلت فها العمليات وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقال ناطق الجيش إن القوات في محور تعز نفذت الهجمات المضادة على مواقع تمركز المليشيات الحوثية في الجبهات الشمالية والغربية لمحافظة تعز وأسفرت تلك المعارك عن خسائر بشرية ومادية للمليشيات.

وأضاف "مديرية مقبنة غرب محافظة تعز نفذت القوات المشتركة والمقاومة عمليات هجومية تم من خلالها تحرير مناطق استراتيجية أهمها "قرية الشطين والسويطي ومعسكر المقصع والقداري والنوبة وقرية الأقفية والجراري وحاضية" بالإضافة للسلاسل الجبلية في منطقة شمِير".

جبهات شبوة

وأفاد العميد مجلي أن أبطال الجيش في جبهات (بيحان-عسيلان)، بمحافظة شبوة، حققوا تقدماً مهماً، بتحرير عدد من المواقع باتجاه جبهة الساق.

وقال "تواصل قواتنا السيطرة النارية على خط المجبجب الساق الرابط بين مديريتي بيحان وحريب، كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت أسلحة وآليات وأطقم قتالية للمليشيات في منطقة الساق كانت تحمل تعزيزات حوثية".