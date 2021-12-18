غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثّف يحصدان رؤوس حوثية جديدة في مأرب والجوف وخسائر المليشيات كبيرة عاجل: ايجاز صحفي بآخر مستجدات المعارك في جبهات الحرب المشتعلة من حريب مأرب حتى مقبنة تعز فضائح الامارات وانتهاكاتها في اليمن تتكشف والفيدرالية الدولية تشبهها بممارسات الدولة البوليسية شاب يمني فقد بصره في جمعة الكرامة يفوز بجائزة عالمية مليشيات الحوثي تقتحم منزل والد وزير في الحكومة الشرعية وتطرد اسرته بالقوة الحوثيون يدعون التحالف للحوار تفاصيل تصريحات "لافتة"وقوية لأبي أحمد بعد لقائه مع أردوغان في إسطنبول دولة عربية يعلن استخدام أجهزة فحص جديدة تكشف متحور أوميكرون "فيفا" يحسم الجدل بشأن الوقت المضاف في مباراة الجزائر وقطر فايروس جديد يتحور بشكل مضاد للقاحات.. ليس كورونا
وصفت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدخلات الإمارات في اليمن بممارسات دولة بوليسية مخيفة.
وقالت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، في تقرير لها، آن الدولة الإماراتية -بعد سنوات من تنفيذ هذه الانتهاكات- لا تزال محصّنة من أي عقوبات.
وأثار التقرير تساؤلات بشأن تواطؤ السلطات الفرنسية في تزويد الإمارات بمعدات عسكرية وحربية.
ودعا فرنسا إلى وضع الشرعية الدولية أمام حقائق المشاركة في انتهاك حقوق المدنيين ومفاقمة معاناة السكان في اليمن.
وطالب التقرير، الذي اشترك في كتابته عدد من المنظمات الحقوقية، دولة الإمارات بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف التي ترتكبها بشكل مباشر أو عبر الجماعات المسلحة المدعومة من قبلها في اليمن.
كما دعا إلى وقف جميع أشكال الدعم للجماعات المسلحة على الأرض، بما في ذلك التسليح والتمويل.
وأشار التقرير إلى جملة من الانتهاكات الإماراتية، مثل القيود المفروضة على الدخول إلى البلاد ومفاقمة المعاناة الانسانية.
وقال التقرير إن فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن، خاصة في مبيعات الأسلحة الفرنسية.
وطالب بتنفيذ توصيات فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن، التابعين للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى وقف كافة الأعمال العدائية في البلاد، وتحقيق عملية سلام شاملة.