غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثّف يحصدان رؤوس حوثية جديدة في مأرب والجوف وخسائر المليشيات كبيرة عاجل: ايجاز صحفي بآخر مستجدات المعارك في جبهات الحرب المشتعلة من حريب مأرب حتى مقبنة تعز فضائح الامارات وانتهاكاتها في اليمن تتكشف والفيدرالية الدولية تشبهها بممارسات الدولة البوليسية شاب يمني فقد بصره في جمعة الكرامة يفوز بجائزة عالمية مليشيات الحوثي تقتحم منزل والد وزير في الحكومة الشرعية وتطرد اسرته بالقوة الحوثيون يدعون التحالف للحوار تفاصيل تصريحات "لافتة"وقوية لأبي أحمد بعد لقائه مع أردوغان في إسطنبول دولة عربية يعلن استخدام أجهزة فحص جديدة تكشف متحور أوميكرون "فيفا" يحسم الجدل بشأن الوقت المضاف في مباراة الجزائر وقطر فايروس جديد يتحور بشكل مضاد للقاحات.. ليس كورونا
اقتحمت ميليشيا الحوثي، بمشاركة ما تسمى "الزينبيات" (كتائب نسائية)، منزل والد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، نجيب منصور العوج، في محافظة إب، وسط اليمن، وطردوا النساء والأطفال منه.
وأفادت مصادر محلية أن العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي تتقدمهم شرطة نسائية "الزينبيات" اقتحموا، الجمعة، منزل الحاج منصور العوج، الكائن في حارة "الوازعية" وسط مدينة إب. بعد تطويق المسلحين الحوثيين المنزل ومحاصرته منذ ليلة الخميس.
وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيا أشهروا السلاح في وجه النساء والأطفال المتواجدين في منزل العوج، أثناء محاولتهم منع الاقتحام، كما طردوا كل السكان منه بالقوة.
وسبق لميليشيا الحوثي أن داهمت واستولت على عديد منازل لمعارضي مشروعها الانقلابي في مناطق خاضعة لسيطرتها.
ووصف حقوقيون هذه الانتهاكات الحوثية المتصاعدة بأنها تتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية، مشددين على ضرورة تحمل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤوليتها إزاء تلك الجرائم.