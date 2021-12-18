الحوثيون يدعون التحالف للحوار

السبت 18 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طلبت جماعة الحوثي الانقلابية، الجمعة، الحوار مع دول التحالف العربي، بمشاركة دولية لحل أزمة اليمن.

جاء ذلك في تصريحات لهشام شرف وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) نشرتها وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

والأربعاء أعربت للجنة الرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، عن قلقها حيال الوضع الإنساني الخطير في اليمن، متهمة جماعة الحوثي بالتسبب به جراء التصعيد ورفض وقف إطلاق النار.

وقال شرف: "أنصح ما يسمى الرباعية وتحالف دول العدوان (التحالف العربي) القبول بالجلوس مع صنعاء (في إشارة للجماعة) حول طاولة واحدة لإنهاء الحرب والعدوان برعاية أممية أو من خلال مشاركة دولية تشمل روسيا والصين وألمانيا وأي من دول الخليج غير الداعمة للعدوان".

وأضاف: "الجلوس على طاولة الحوار للاتفاق على ترتيبات خاصة بوقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء الدولي وبقية المعابر البحرية والبرية ورفع الحصار الشامل الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن وشعبه تمهيداً لانسحاب أي قوات أجنبية".

وأردف أن الجلوس على طاولة الحوار كذلك " لبحث تعويض اليمن وشعبه عمّا لحق به من ضرر، ومن ثم رسم خطوط الحل السياسي والسلمي بمشاركة كل أطراف الصراع في الحرب الدائرة".

واتهم شرف الدول الأربع بأنها "المحرك الرئيس للحرب في اليمن منذ مارس (آذار) 2015".