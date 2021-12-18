تفاصيل تصريحات "لافتة"وقوية لأبي أحمد بعد لقائه مع أردوغان في إسطنبول

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وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اللقاء الثنائي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول اليوم بأنه كان "تاريخيا"، وأكد أن العلاقات بين البلدين "متجذرة" في متانتها.
وكتب على "تويتر": "التقى وفدي مع الرئيس التركي أردوغان اليوم في لقاء ثنائي على هامش القمة التركية الإفريقية".
وأضاف: "لطالما كانت العلاقات التاريخية بين بلدينا متجذرة في الاحترام المتبادل، وستستمر شراكتنا على أساس المشاركة البناءة".
من جهتها، ذكر مكتب الرئاسة التركية، أن "الرئيس أردوغان استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وعدد من قادة وزعماء الدول الإفريقية على هامش قمة الشراكة التركية الأفريقية الثالثة في إسطنبول".
وأشارت إلى أن "أعمال القمة الثالثة للشراكة (التركية- الإفريقية)، انطلقت تحت شعار (تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك)