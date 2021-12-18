دولة عربية يعلن استخدام أجهزة فحص جديدة تكشف متحور أوميكرون

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أعلن وزير الصحة فراس الهواري أن المملكة ستستخدم أجهزة فحص جديدة في المطار يمكنها كشف متحور "أوميكرون" واستثناء المتحورات الأخرى، قبل اللجوء إلى فحص التسلسل الجيني.
وقال في مقابلة مع "التلفزيون الأردني"، إن "الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بـ"أوميكرون"، وأن جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية".
وأضاف: "أوميكرون" سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات".
ودعا الهواري المواطنين إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.
وقال: "المصاب بفيروس كورونا قابليته أعلى للإصابة مرة أخرى، وجسمه لديه قابلية أعلى لاستقبال الفيروس وهنا لا أتحدث مناعيا".
وذكر أن الإصابة بكورونا "لا تعفي من أخذ اللقاح والإصابة قد توفر بعض الحماية المؤقتة". وشدد على "عدم وجود طرح أو تفكير بإغلاقات في الأردن