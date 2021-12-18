بعد انجاز غرب آسيا.. الاتحاد القطري لكرة القدم يُكرّم المنتخب اليمني للناشئين

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دعا الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، المنتخب اليمني لكرة القدم للناشئين، لحضور نهائي كأس العرب بين تونس والجزائر، غدا السبت.
وقال الاتحاد في بيان، إن ذلك يأتي تكريمًا لمنتخب اليمن المتوج بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئين 2021، بعد فوزه في النهائي على نظيره السعودي بركلات الترجيح 4-3.
وأضاف البيان أن "تكريم الاتحاد القطري لكرة القدم للمنتخب اليمني للناشئين يأتي ليكون بمثابة حافز ودافع لهم للاستمرار على هذ المستوى من الأداء الرفيع والروح الحماسية التي ظهروا عليها طوال مشوار البطولة.
والاثنين الماضي، أحرز منتخب اليمن للناشئين، لقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم، لأول مرة في تأريخه، عقب فوزه في النهائي على نظيره السعودي بركلات الترجيح.