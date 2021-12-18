آخر الاخبار

فايروس جديد يتحور بشكل مضاد للقاحات.. ليس كورونا بعد انجاز غرب آسيا.. الاتحاد القطري لكرة القدم يُكرّم المنتخب اليمني للناشئين القوات المشتركة تنسف اهدافا حوثية ثمينة في محور حيس مصر تطرد السفير الإماراتي من القاهرة بعد تورطه في هذه القضية اتفاق سري بين أمريكا وإسرائيل في حال نشوب حرب إقليمية الرئيس ”هادي“ يبعث برقية عاجلة لأمير قطر بعد نحو شهر من تعيين سفيرا لليمن بالدوحة قوات ”الشرعية“ تتقدم جنوب مأرب ومليشيا الحوثي تخسر أكثر من 180 عنصراً خلال الـ24 ساعة الماضية ”واقعة هي خلاصة هذا العهد الأغبر“.. الحوثيون يحولون بيت الثقافة بصنعاء الى مول لبيع الملابس الداخلية والأحذية ومستحضرات التجميل (شاهد) ”زينبيات الحوثي“ تطرد أسرة أكاديمي من سكن جامعة صنعاء استبدال خلايا واعتتراف اسرائيلي يحرج الامارات.. حملة واسعة للمطالبة بالتحقيق في جرائم الاغتيالات المستمرة بعدن

بعد انجاز غرب آسيا.. الاتحاد القطري لكرة القدم يُكرّم المنتخب اليمني للناشئين

السبت 18 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 182

 

دعا الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، المنتخب اليمني لكرة القدم للناشئين، لحضور نهائي كأس العرب بين تونس والجزائر، غدا السبت.

 

وقال الاتحاد في بيان، إن ذلك يأتي تكريمًا لمنتخب اليمن المتوج بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئين 2021، بعد فوزه في النهائي على نظيره السعودي بركلات الترجيح 4-3.

 

وأضاف البيان أن "تكريم الاتحاد القطري لكرة القدم للمنتخب اليمني للناشئين يأتي ليكون بمثابة حافز ودافع لهم للاستمرار على هذ المستوى من الأداء الرفيع والروح الحماسية التي ظهروا عليها طوال مشوار البطولة.

 

والاثنين الماضي، أحرز منتخب اليمن للناشئين، لقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم، لأول مرة في تأريخه، عقب فوزه في النهائي على نظيره السعودي بركلات الترجيح.

  
إقراء أيضاً
ليفربول يحقق إنجازا غير مسبوق في الكرة الإنجليزية
الحكم الأغرب لقمة الجزائر وقطر يثير الجدل بـفضيحة تحكيمية
تعرف على موعد وتوقيت مباراة نهائي كأس العرب بين تونس والجزائر
كأس العرب: الجزائر تقصي قطر صاحبة الأرض في مباراة مجنونة وتلحق بتونس إلى النهائي
تعرف على مبابي اليمن.. اللاعب الصغير المتوج بلقب هداف بطولة غرب آسيا
اليويفا يلغي نتائج قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال بسبب خطأ فادح
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس