القوات المشتركة تنسف اهدافا حوثية ثمينة في محور حيس

السبت 18 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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دمرت القوات المشتركة ، الساعات الماضية، مركز عمليات وثكنات للمليشيات الحوثية وكبدتها خسائر بشرية ومادية في محور حيس غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت مركز عمليات جديد لمليشيات الحوثي تزامنا مع تحركات مكثفة في أطراف مقبنة غرب تعز والجراحي جنوب الحديدة وسرعان ماتم التعامل معها بنجاح.

مؤكدا تدمير مركز العمليات وثلاث ثكنات في محيطه تتمركز فيها أسلحة رشاشة ، فضلا عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا.