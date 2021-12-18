مصر تطرد السفير الإماراتي من القاهرة بعد تورطه في هذه القضية

السبت 18 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أكد دبلوماسي مصري، اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية قررت طرد السفير الإماراتي لدى القاهرة بعد تورطه في قضية تنقيب على الآثار وتهريبها.

وقال السفير المصري محمد مرسي، على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "إن الحكومة أصدرت قرارا بترحيل سفير الإمارات في القاهرة حمد سعيد الشامسي بعد أن كشفت التحقيقات مع حسن راتب وشريكه علاء حسنين عضو البرلمان السابق تورطه في تهريب الآثار المصرية.

وأفاد السفير مرسي بأن السفير الإماراتي استخدم الحقائب الديبلوماسية والتي لاتخضع في التفتيش في عملية التهريب.

وأشاد السفير المصري بقرار الحكومة وأضاف "قرار صائب يؤكد يقظة أجهزة الأمن والرقابة المصرية، وحسن تصرف وزارة الخارجية بمعالجة الأمر بشكل محترف، وبدون إثارة حرصا على العلاقات مع الإمارات".

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض في يونيو الماضي على رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" بتهمة التنقيب عن الآثار وتجارتها.

وكشفت التحقيقات عن تورط رجل الأعمال الشهير ومؤسس فضائية "المحور" حسن راتب، بدفع ملايين الجنيهات للنائب حسانين للبحث عن الآثار.

وعُثر مع حسانين على (201) قطعة أثرية، بينها لوحتان لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالا، و4 تماثيل أوشابتي، و58 عملة برونز ونحاس رومانية ويونانية

وقبل أيام، قررت نيابة القاهرة إحالة حسن راتب وعلاء حسانين وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الآثار الكبرى".