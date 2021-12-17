تخرج العميد الركن ”محمد القردعي“ من أكاديمية ”نميري“ بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف

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تخرج قائد عسكري رفيع من أبناء محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، من أكاديمية "نميري" العسكرية العليا بالسودان بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف.
وتخرج العميد الركن/ محمد احمد علي القردعي من أكاديمية "نميري" العسكرية العليا بالسودان، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في الدورة 33 دفاع وطني.