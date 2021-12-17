تخرج العميد الركن ”محمد القردعي“ من أكاديمية ”نميري“ بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف

الجمعة 17 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص

عدد القراءات 555