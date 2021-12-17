الرئيس ”هادي“ يبعث برقية عاجلة لأمير قطر بعد نحو شهر من تعيين سفيرا لليمن بالدوحة

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هنا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس هادي بعث برقية تهنئة إلى أمير قطر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب هادي عن أطيب تهانيه وتمنياته لأمير قطر ودولة قطر بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب قطر المزيد من التقدم والازدهار.
والشهر الماضي، أعلن الرئيس اليمني، تعيين أول سفير لليمن لدى قطر، منذ اندلاع الأزمة الخليجية منتصف 2017.
وقطعت اليمن علاقاتها مع قطر أثناء ما عرف بالأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017، حتى انتهت القطيعة في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، بصدور بيان عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلنا نهاية الأزمة.