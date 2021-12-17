قوات ”الشرعية“ تتقدم جنوب مأرب ومليشيا الحوثي تخسر أكثر من 180 عنصراً خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول، تحقيق تقدماً ميدانياً جديداً بعد مواجهات عنيفة مع المقاتلين الحوثيين جنوبي محافظة مأرب شمالي اليمن.
وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش دحر جماعة الحوثيين من عدّة مواقع خلال معارك الساعات الماضية، وتكبّدت خلالها الجماعة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأضاف أن مقاتلات التحالف بقيادة السعودية استهدفت بعدّة غارات تجمعاتهم في مواقع متفرقة من المحافظة ذاتها.
الى ذلك، أعلن التحالف العربي، الجمعة، مقتل 180 حوثيا خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى تدمير موقع لإطلاق الطائرات المسيّرة في محافظة الجوف، شمالي البلاد.
جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن التحالف نشرتهما وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وقال التحالف: "نفذنا 29 عملية استهداف ضد المليشيا (الحوثيين) في محافظتي مأرب (وسط) والجوف (شمال) خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأضاف أن "العمليات دمرت 20 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 180 عنصراً إرهابياً"، من دون تفاصيل أخرى.
كما أفاد التحالف بأن طائراته "دمرت موقعا لإطلاق الطائرات المسيرات شمالي مدينة الحزم بمحافظة الجوف" المحاذية للحدود السعودية.
وأوضح أن "الضربات دمرت منصات الإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات"، من دون تفاصيل أخرى.
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون من هجماتهم على مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، لكنها تتلقى هزائم وخسائر فادحة.