معركة مأرب تفجر خلافات مصيرية بين قادة الحوثيين وتوتر غير مسبوق في صفوفهم ومطالب بترحيل السفير الإيراني من صنعاء والسعودية ترفض إلا بشرط

الجمعة 17 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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بعد تنامي السفير الإيراني في اليمن الذي يدعم جناح عبد الملك الحوثي, تصاعدت الخلافات بقوة إلى العلن بعد قرار أطراف مخالفة لعبد الملك الحوثي في إدارة المرحلة والحرب وتحديدا معركة مأرب .

حيث كشف صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم في تقرير لها كشفت فيه عن تطور سلبي غير مسبوق بين مليشيا الحوثيين والنظام الإيراني، يتعلق بسفير طهران لدي الحوثي “حسن إيرلو”.

حيث نقلت الصحيفة عن مسؤولين شرق أوسطيين وغربيين قولهم بأن الحوثيين يريدون الآن إعادة “إيرلو” إلى طهران، والذي يعتبر أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، وتم تهريبه إلى اليمن لعام الماضي وعين سفيرا للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقد طلبت المليشيات الحوثية من المملكة العربية السعودية، السماح للدبلوماسي الإيراني في البلاد بالعودة على الفور إلى إيران، الأمر الذي اعتبره المسؤولون السعوديون علامة على توتر بين طهران والجماعة المسلحة. .

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وكان الدبلوماسي، حسن إيرلو، منخرطًا بعمق في مساعدة الحوثيين في التخطيط لساحة المعركة، لكن نفوذه في اليمن عزز التصور السلبي في البلاد بأن القوة المتشددة تستجيب لطهران ، وفقًا لمسؤولين إقليميين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إقليمي قوله “لقد أصبحت إيرلو عبئًا عليهم”، إنه مشكلة سياسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين قولهم لقادة الحوثيين بأنهم لن يسمحوا لإيران بقيادة طائرة إلى اليمن لإيصال السيد إيرلو ، وفقًا لمسؤولين إقليميين.

وبدلاً من ذلك، قال المسؤولون إن إيرلو لا يمكنه الطيران إلا على متن طائرة من عمان أو العراق ولن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا أطلق الحوثيون سراح بعض الرهائن السعوديين البارزين.

ولم يرد مسؤولون إيرانيون الجمعة على طلبات التعليق، كما لم يرد قادة الحوثيين على الأسئلة التي تطلب التعليق.

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