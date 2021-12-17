الحوثيون يحولون أعرق مؤسسة ثقافية في اليمن إلى مول لبيع الملابس الداخلية والاحذية

”واقعة هي خلاصة هذا العهد الأغبر“.. الحوثيون يحولون بيت الثقافة بصنعاء الى مول لبيع الملابس الداخلية والأحذية ومستحضرات التجميل (شاهد) ”زينبيات الحوثي“ تطرد أسرة أكاديمي من سكن جامعة صنعاء استبدال خلايا واعتتراف اسرائيلي يحرج الامارات.. حملة واسعة للمطالبة بالتحقيق في جرائم الاغتيالات المستمرة بعدن معركة مأرب تفجر خلافات مصيرية بين قادة الحوثيين وتوتر غير مسبوق في صفوفهم ومطالب بترحيل السفير الإيراني من صنعاء والسعودية ترفض إلا بشرط تفاصيل مكالمة بين نائب رئيس الجمهورية واللواء سلطان العرادة محمد بن سلمان يطلق مخططا لتطوير وجهة عالمية في قلب جدة استثماراته تزيد عن 75 مليار وفاة مفاجئة لأحد أكبر مشاهير سناب في السعودية وزارة العدل السعودية تكشف عن شرط الزواج من أبناء وبنات القبائل النازحة قرار إسرائيلي مفاجئ يعرقل أحد أكبر الاتفاقات مع الإمارات ليفربول يحقق إنجازا غير مسبوق في الكرة الإنجليزية
أدانت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة والهيئة العامة للكتاب ما أقدمت عليه ميلشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء من انتهاك سافر لبيت الثقافة التابع للهيئة العامة للكتاب وتأجير قاعة 22 مايو والمرافق التابعة من المبنى لأغراض تجارية لا تتصل بحال باختصاص الهيئة ومرافقها ولا تعود بأي نفع على الهيئة والعمل الثقافي وانما استغلال سافر للبنية التحتية للإثراء الشخصي لعناصر الميلشيات.
وجاء في بيان للوزارة والهيئة العامة للكتاب "إن ما أقدمت عليه الميلشيات لم يكن مجرد عملا عفويا بل إهانة مقصودة واستفزاز مدروس ارادت من خلاله الميلشيا التأكيد على تقاطعها وعدائها لكل ما يتصل بالمعرفة والثقافة والوعي والحرية والفن والحياة ليخلو الجو لصوت الموت والدمار والعنصرية وخطابها السلالي الارهابي الأرعن".
وقال البيان "ان هذه الجريمة ليست الأولى في تعطيل المؤسسات الثقافية واستغلالها السافر خارج الأهداف والمهام التخصصية والوطنية التي أنشئت المؤسسات من أجلها".
وأكدت الوزارة والهيئة احتفاظهما بالحق القانوني والدستوري في محاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم الفاضحة.
من جانبه قال وزير الثقافة السابق الأستاذ خالد الروسشان " فوق الخيال! لم أصدّق عيني!
بيت الثقافة اليوم يبيع الملابس بدلاً عن معارض الفن التشكيلي والكتب والفعاليات الثقافية!
بيت الثقافة الذي استقبل المئات من الشعراء والمثقفين والفنانين العرب واليمنيين أصبح بيتاً لبيع الملابس والأحذية!
لماذا في بيت الثقافة رغم وجود ألف صالة وصالة في صنعاء؟
واقعة هي خلاصة هذا العهد الأغبر!
كما حيا البيان الصحوة الشعبية الواسعة والاستنكار الغاضب الذي صاحب هذه الفضيحة واشاد بكل الاصوات الوطنية والوجوه الثقافية والمهنية التي عبرت عن استنكارها ورفضها لهذا العبث المقيت.