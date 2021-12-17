  تفاصيل مكالمة بين نائب رئيس الجمهورية واللواء سلطان العرادة

الجمعة 17 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكد نائب رئيس الجمهورية بأن مأرب التاريخ والعروبة تسجل اليوم لحاضرنا ومستقبلنا مواقف نبيلة في مقاومة الكهنوت وحماية الهوية اليمنية وردع العصابة الحوثية الإيرانية الطائفية التي تجرّع منها اليمنيون الويلات منذ انقلابها المشؤوم على الدولة ومؤسساتها، منوهاً إلى مختلف الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ولا تزال تمارسها بحق المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.

وأشار نائب الرئيس إلى المواقف الإيجابية الرافضة لانقلاب الحوثي والداعمة لأمن واستقرار ووحدة اليمن وآخرها ما صدر عن القمة الخليجية في دورتها الـ 42 المنعقدة بالرياض والرباعية الدولية من رفض لممارسات وتصعيد الحوثي ودعوة للجنوح للسلم ودعم للجهود الدولية الرامية لتحقيق ذلك، مشيداً بهذه المواقف ومجدداً التأكيد على أن التعنت والصلف الحوثي وتوجيهات مموليه الإيرانيين التي تقضي بعرقلة كل جهود السلام، تتطلب المزيد من الضغط الدولي والجدية في وقف إرهابه العابر للحدود والمهدد لأمن اليمن والإقليم والعالم.

جاء هذا خلال مكالمة أجراها نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العراده للاطلاع على البطولات التي يسطرها المرابطون في جبهات العزة والشرف على امتداد جبهات الحرية بالمحافظة.

من جانبه قدم محافظ مأرب موجزاً عن الأوضاع المختلفة وما تمارسه الميليشيات الحوثية الانقلابية من استهداف متعمد للنازحين والأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مستعرضاً عدداً من القضايا والمواضيع المرتبطة بالمحافظة.