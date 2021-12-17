وفاة مفاجئة لأحد أكبر مشاهير سناب في السعودية

الجمعة 17 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 59

أعلنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وفاة محمد الشمري أحد أكبر مشاهير سناب شات في المملكة بحادث مروري.

وقال حساب "أخبار السعودية" الذي يتابعه 15.4 مليون على تويتر إن الشمري توفي في حادث مروري.

وجاء في التغريدة: "مشهد مُحزن: محمد الشمري أحد مشاهير السناب شات وثّق وأبناءه رحلتهم قبل ساعات من تعرضهم لحادث مروري مما أدى إلى وفاته".

ويتصدر هاشتاغ "#وفاة_محمد_الشمري" حاليا قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة.

ونعى الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الشهري وعبروا عن صدمتهم برحيلة بهذه الطريقة "المفجعة".