محمد بن سلمان يطلق مخططا لتطوير وجهة عالمية في قلب جدة استثماراته تزيد عن 75 مليار وفاة مفاجئة لأحد أكبر مشاهير سناب في السعودية وزارة العدل السعودية تكشف عن شرط الزواج من أبناء وبنات القبائل النازحة قرار إسرائيلي مفاجئ يعرقل أحد أكبر الاتفاقات مع الإمارات ليفربول يحقق إنجازا غير مسبوق في الكرة الإنجليزية وفاة ثالث ملياردير ضمن أثرياء العرب في الامارات ”تنمية وإعمار اليمن“ يحتفي ببعثة المنتخب اليمني للناشئين ويطلعه على الجهود السعودية التنموية في اليمن ما المشروع الإقتصادي الجديد الذي اطلقه الأمير محمد بن سلمان اليوم؟ تقرير أميركي: زعماء من القاعدة وداعش يتواجدون في الأراضي الإيرانية دولة عربية تقود وساطة بين السعودية من جهة ومليشيات الحوثي وايران من جهة اخرى
أعلنت وزارة العدل السعودية أنه يشترط لزواج المواطنين والمواطنات من بنات وأبناء القبائل النازحة، الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
وأشارت إلى أنه "بعد تقديم الطلب وإكمال البيانات ووصول رسالة بالرفع للجهات المختصة يمكن متابعة حالة الطلب من خلال رابط إليكتروني خصص لهذا الغرض، وستصل وثيقة عقد الزواج على شكل رابط برسالة على هاتف المستفيد الموثق في نظام (أبشر) حال اعتمادها".
وكشفت وزارة العدل أن "توثيق الزواج من القبائل النازحة يتم عبر تقديم طلب عبر بوابة (ناجز) المخصصة لهذه الأغراض".
وأوضحت، أن "توثيق عقد الزواج يستلزم الحصول على موافقة الجهة المختصة في وزارة الداخلية، قبل التقدم بالطلب لدى المحكمة".