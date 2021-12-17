وفاة ثالث ملياردير ضمن أثرياء العرب في الامارات

الجمعة 17 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 331

توفي رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، مؤسس مجموعة ماجد الفطيم القابضة، اليوم الجمعة.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ماجد الفطيم، الذي يعد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها.

وقال في تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها، وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. آمين".

أسس ماجد الفطيم قطب المراكز التجارية والترفيهية، مجموعة ماجد الفطيم القابضة العملاقة عام 1992. وتمتلك وتدير ماجد الفطيم 13 فندقاً و26 مركزاً تجارياً، أبرزها مول الإمارات في دبي، ومول مصر في القاهرة.

وتمتلك مجموع ماجد الفطيم رخصة حصرية لتشغيل الهايبر ماركت للشركة الفرنسية (كارفور) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا. فيما يشغل ابنه طارق عضوية مجلس الإدارة بالمجموعة، بينما يدير أفراد من خارج العائلة الشركة القابضة التي تنشر إيراداتها وأرباحها سنوياً. وبلغت إيرادات المجموعة 9.4 مليار دولار في 2018.

وصنفته مجلة فوربس في المرتبة الثالثة ضمن أثرياء العرب لعام 2021 بثروة تقدر بـ 3.6 مليار دولار، كما حل في المرتبة الأولى بين أثرياء الإمارات.