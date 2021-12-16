توجيهات رئاسية بشأن «مأرب» واللواء «العرادة»يتحدث عن مستجدات الأوضاع ويؤكد :مأرب ستكسر المشروع الإيراني ولن يتحقق لها أي هدف مهما كانت التضحيات

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بأن صمود مأرب وتماسكها في افشال مشروع ايران الدموي في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الإجرامية، هو عنوان للانتصار الكبير القادم لليمن في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مع استمرار رفض المليشيا لكل فرص ودعوات السلام.

وجدد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم الخميس مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، دعم الحكومة الكامل وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لصمود مارب بكل الوسائل والامكانيات اللازمة حتى تحقيق النصر لليمن بأكملها.. منوها بتضحيات وبطولات للجيش الوطني والمقاومة والشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في تكبيد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة وموجعة.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، أن مليشيا الحوثي ومن ورائها إيران مازالت تقابل الدعوات الأممية والدولية بالوقف الفوري للهجوم على مأرب بالمزيد من التصعيد واستهداف المدنيين والنازحين وتنفيذ جرائم متكررة ضد الإنسانية لن تمحى من سجلها الأسود وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.. لافتا الى ان ذلك التصعيد الحوثي المستمر يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جديته في التعاطي مع قضايا النازحين والمدنيين، ويضع الحكومة وكافة القوى السياسية والشعبية أمام مسؤوليتها في الدفاع عن أبناء الشعب وعدم الركون لغير رص الصفوف وتوحيد الجهود في مواجهة مليشيا الحوثيين الارهابية والعنصرية ونفوذ إيران الدموي في المنطقة.

ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات ذات العلاقة بمضاعفة التنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة مارب للوقوف على احتياجات النازحين والمدنيين والعمل بكل الإمكانات المتاحة لتوفير الغذاء والدواء والايواء العاجل لهم.. مثمنا ما يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من اسناد في هذه المعركة في مختلف الجوانب حسب وكالة سبأ الرسمية.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ مأرب الى تقرير شامل حول مستجدات الأوضاع في المحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والخدمية.. مجددا العهد والوعد لأبناء الشعب اليمني ان مأرب ستكسر المشروع الإيراني ولن يتحقق لهم أي هدف مهما كانت التضحيات.

وأشار محافظ مأرب إلى ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف للمدنيين في المحافظة ومخيمات النزوح بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وهي جرائم يتوجب على المجتمع الدولي إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يفلت مرتكبيها من العقاب.. منوها بمتابعة رئيس الوزراء المستمرة ودعمه للسلطة المحلية للقيام بواجباتها