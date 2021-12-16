صندوق النقد الدولي يكشف عن خسائر القطاع المالي في لبنان

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نقلت وسائل إعلام محلية في لبنان عن جيري رايس، مدير إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، قوله اليوم الخميس إن الصندوق أُحيط علما بخسائر القطاع المالي اللبناني ويراجعها.
وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أبلغ رويترز بأن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار.