صندوق النقد الدولي يكشف عن خسائر القطاع المالي في لبنان

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- رويترز

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نقلت وسائل إعلام محلية في لبنان عن جيري رايس، مدير إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، قوله اليوم الخميس إن الصندوق أُحيط علما بخسائر القطاع المالي اللبناني ويراجعها.

وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أبلغ رويترز بأن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار.