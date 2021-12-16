تويتر يكشف عن ميزة مهمة وجديدة  

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن إضافة ميزة جديدة للتطبيق ستسهل استخدامه من قبل فئات معينة من المستخدمين.

وتبعا للقائمين على التطبيق فإن ميزة "التسميات التوضيحية" الجديدة التي بات بالإمكان إضافتها إلى مقاطع الفيديو عبر التغريدات في "تويتر" ستسهل على الكثير من المستخدمين معرفة فحوى تلك الفيديوهات وخصوصا للصم أو ضعيفي السمع، أو في حال كان المستخدم يستعمل التطبيق مع خاصية كتم الأصوات.

وأشارت "تويتر" عبر تغريدة على صفحتها الرسمية إلى أن الميزة الجديدة باتت متوفرة لمستخدمي تطبيقها عبر الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد و Ios، وستظهر تلقائيا للأشخاص الذين يستخدمون ميزة كتم أصوات الفيديوهات من الإعدادات أويستخدمون ميزة تحويل الصوت إلى كلمات مقروءة عبر زر"CC".

ومن المفترض أن تطرح هذه الميزة لمستخدمي التطبيق عبر 30 لغة من بينها العربية والإنكليزية الإسبانية والصينية وغيرها.

وكانت "تويتر" قد أضافت العديد من الميزات الجديدة لاستقطاب المستخدمين إلى تطبيقها في الفترة الماضية، ومن بينها ميزة تسمح لمستخدمي خدمات Twitter Blue بتحميل فيديوهات تصل مدتها إلى 10 دقائق.