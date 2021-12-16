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آخر تحديثات أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس:

في صنعاء 

 شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.75

بيع السعودي 158.90

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1345

بيع الدولار 1355

شراء السعودي 353

بيع السعودي 358

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