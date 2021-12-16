تونس تقتل مصر في اللحظات الأخيرة وتتأهل إلى نهائي كأس العرب لأول مرة في تاريخها

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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تأهل المنتخب التونسي إلى نهائي بطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على نظيره المصري خلال منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، بعدما سجل هدفا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، أحرزه اللاعب عمرو السولية عن طريق الخطأ في مرماه