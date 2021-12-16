تركيا تعلن عن قرار جديد بشأن رحلات الطيران بعد تطبيع العلاقات مع أرمينيا

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن أنقرة تدرس طلبات شركات الطيران التركية والأرمينية للقيام برحلات جوية بين إسطنبول ويريفان ذهابا وايابا.

وقال تشاووش أوغلو، "يتم النظر في طلبات شركات الطيران من قبل وزارة النقل والمديرية العامة للطيران المدني في تركيا"، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، موقف الجانب التركي من الأمر إيجابي.

وأضاف أنه "في الأيام المقبلة، سيتم تحديد أي الشركات قادرة على الطيران على هذا الخط".

وكان وزير الخارجية التركي، قد أعلن مؤخرا أن تركيا وأرمينيا ستعينان قريبا مبعوثين خاصين للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال تشاووش أوغلو خلال جلسة أمام البرلمان: "لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، سوف نعين قريبا مبعوثين خاصين بشكل متبادل"، مضيفا أنه سوف يتم استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر" بين الجانبين.

وأوضح أن بلاده ستنسق هذه الخطوات مع أذربيجان. وشهدت العلاقات بين البلدين توترا كبيرا خلال الحرب التي دارت بين أرمينيا وأذربيجان ودعمت أنقرة فيها الأخيرة.

وتجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020؛ لكن توصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية روسية، وكانت تركيا داعمة لأذربيجان في الحرب