البحرية الأمريكية تختبر ”سلاح ليزر“ بخليج عدن

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت البحرية الأمريكية، يوم الأربعاء، عن اختبارها لـ "سلاح ليزر"، وتدمير هدف عائم في مياه خليج عدن.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الهدف من تطوير هذا السلاح هو التصدي للأهداف العائمة التي يمكن أن تستهدف الوحدات البحرية في الشرق الأوسط وخاصة القوارب المفخخة.

وقامت السفينة "يو إس إس بورتلاند" خلال الاختبار، يوم الثلاثاء، بإطلاق سلاح الليزر على هدف في خليج عدن.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيانه عقب الاختبار، إنه “اشتبك بنجاح” مع الهدف.

يذكر أن "بورتلاند" استُخدمت في اختبار سابق لليزر، لإسقاط طائرة مسيرة في مايو 2020.

واستخدم الحوثيون زوارق مسيرة في هذه المياه، يمكن توجيهها عن بعد وإرسالها إلى الهدف قبل تفجيرها، ويعتقد أن هذه القوارب تم بناؤها بمساعدة إيران.