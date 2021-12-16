مقتل طفلين بانفجار ألغام حوثية مموهة على شكل ألعاب

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال المرصد اليمني للألغام، يوم الأربعاء، إن طفلين تُوفيا وأصيب ثالث جراء انفجار عبوة ناسفة -زرعها الحوثيون- مموّهة على شكل لعبة في مديرية حَيْس، بمحافظة الحُديدة غربي اليمن.

وقال المرصد في تغريدة على تويتر: مقتل طفلين (نادي حكمي، وإسحاق بخشيش) وإصابة طفل ثالث (طارق بخشيش، 12 سنة ) نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل “لعبة” في قرية “المقانع” شرق مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

ويقوم الحوثيون بزراعة الألغام بأشكال مختلفة من بينها على شكل صخور، وفي السيارات ومقابض الأبواب، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين.

وفي السياق قال المرصد إن مدنياً (30 عاماً) أصيب ونفقت عدد من رؤوس الماشية نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب في منطقة “حيـد أل أحمد” في مديرية “جبل مراد” جنوبي محافظة مأرب.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.