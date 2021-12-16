محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية تركيا في زيارة نوعية وهامة

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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استقبل ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وخلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ نقل تشاووش أوغلو "تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من الرخاء والتقدم، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا وشعبها دوام الاستقرار والازدهار"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما بحث الشيخ محمد بن زايد ومولود تشاووش أوغلو،"مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تنميتها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل وجهات بشأن الموضوعات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتطرق اللقاء إلى مشاركة تركيا في معرض "إكسبو 2020 دبي" وما يمثله المعرض من أهمية في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الرؤى الدولية حول تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا مقترحات من وأكد الجانبان على "أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية - التركية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، والبناء على التطورات الإيجابية التي شهدتها هذه العلاقات خلال الفترة الماضية".

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد أعلنت أن الوزير مولود جاويش أوغلو سيزور الإمارات في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول، لبحث العلاقات الثنائية، في وقت يكثف فيه البلدان جهودهما لإصلاح العلاقات المتوترة.

وذكرت الوزارة في بيان: "في إطار المحادثات التي ستجرى مع مسؤولين إماراتيين أثناء الزيارة، ستتم مناقشة الأبعاد المختلفة لعلاقاتنا مع هذا البلد وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية"، لافتة إلى أنه سيلتقي أيضا برجال أعمال أتراك في دبي خلال الزيارة.

ووقعت أنقرة وأبوظبي عدة اتفاقات وصفقات خلال محادثات في أنقرة، الشهر الماضي، بينما يعمل البلدان على إصلاح العلاقات بعد خصومة على مدى سنوات، في خطوة قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنها تمهد "لحقبة جديدة".

وقال أردوغان إنه يعتزم زيارة أبوظبي في فبراير/ شباط. وأبدى الرئيس التركي ترحيبه بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى "إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم".