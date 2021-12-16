محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية تركيا في زيارة نوعية وهامة سلاح جديد وفتاك للمليشيات الحوثية لتصفية رافضي التجنيد الإجباري ومصادر تكشف التفاصيل «التحالف» يعلن تدمّير «مسيّرة» للمليشيات الحوثية أُطلقت من مطار صنعاء باتجاه للمملكة تفاصيل رسالة مهمة و حازمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان كأس العرب: الجزائر تقصي قطر صاحبة الأرض في مباراة مجنونة وتلحق بتونس إلى النهائي عُطل جديد في «فيسبوك» و«ماسنجر» دراسة: المؤمنون بما يكتب في الأبراج « شخصيات قلقة وذكاؤهم منخفض» «مراوغة يهودية» جماعة متطرفة تتنكر بزي مسلمين وتدخل الأقصى .. ماذا حدث البحرية الأمريكية تختبر سلاح نوعي لمواجهة التهديدات الحوثية للملاحة بـ البحر الأحمر انفجار قارب إيراني في خليج عمان .. كان في مهمة إجرامية
فيما سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب على عدد من الموقع الإستراتيجية في جنوبي المحافظة، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ»، تصفية المليشيا موالين لها بـ«السم» بينهم قضاة ومحامون وقيادات ميدانية، ومسؤولون من حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي صالح).
وقالت المصادر، إن 3 قضاة أعلنت المليشيا وفاتهم خلال الساعات الماضية؛ أحدهم عضو المحكمة العليا التجارية ويدعى محمد الوادعي، ورئيس حزب المؤتمر بالدائرة 47 بمديرية مقبنة (غربي تعز) أمين الجرزي، موضحة أن الحوثيين يزعمون أن كورونا تسببت في وفاتهم، غير أن تأكيدات أقاربهم كشفت قتلهم بالسم.
وأضافت أن المليشيا لجأت للتصفية بالسموم للعناصر التي رفضت العمل معها في تجنيد المدنيين في تعز والبيضاء ومناطق أخرى، مبينة أن توجيهات زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي صدرت بالتخلص منهم.
وفرضت مليشيا الحوثي دورات طائفية على قيادات ورؤساء المحاكم والأحزاب السياسية والمحامين بالقوة، ونقلت العديد من أبناء المحافظات الأخرى إلى صنعاء واحتجزتهم لأكثر من أسبوعين في مواقع سرية.
من جهة أخرى، تشهد مدارس العاصمة صنعاء إضراباً مفتوحاً شبه كلي جراء رفض المليشيا صرف رواتب المعلمين والاكتفاء بصرف حافز شهري قدره 30 ألف ريال يمني.
وأفصحت مصادر تربوية أن مليشيا الحوثي تهدد المدرسين المضربين بالاعتقال والسجن والتصفية فيما أجبرت عددا من مديري المدارس والمعلمين حضور دورات طائفية بهدف إثنائهم عن قرارهم بالإضراب، مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية أبلغت جميع المدرسين أنه ليس لهم أي حقوق ولا مرتبات لديها