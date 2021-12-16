«التحالف» يعلن تدمّير «مسيّرة» للمليشيات الحوثية أُطلقت من مطار صنعاء باتجاه للمملكة تفاصيل رسالة مهمة و حازمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان كأس العرب: الجزائر تقصي قطر صاحبة الأرض في مباراة مجنونة وتلحق بتونس إلى النهائي عُطل جديد في «فيسبوك» و«ماسنجر» دراسة: المؤمنون بما يكتب في الأبراج « شخصيات قلقة وذكاؤهم منخفض» «مراوغة يهودية» جماعة متطرفة تتنكر بزي مسلمين وتدخل الأقصى .. ماذا حدث البحرية الأمريكية تختبر سلاح نوعي لمواجهة التهديدات الحوثية للملاحة بـ البحر الأحمر انفجار قارب إيراني في خليج عمان .. كان في مهمة إجرامية سفاح صعدة يتلذذ بإذلال الموطنين.. حملة عسكرية حوثية تقتحم قرية في عمران وتختطف العشرات من سكانها تحدث عن قصف جديد بصنعاء.. التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في أبها وسقوط مقذوف اخر بجيزان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الخميس)، تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية انطلقت من مطار صنعاء الدولي.
وكان «التحالف» قد أعلن في وقت متأخر من يوم أمس، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها (جنوب السعودية)، لافتاً إلى أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين لاستهداف المدنيين.
كما أعلن «التحالف» سقوط مقذوف معادٍ بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بمنطقة جازان، ونوه بأن ميليشيا الحوثي أطلقت عملية إرهابية يوم أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقاً