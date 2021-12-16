«التحالف» يعلن تدمّير «مسيّرة» للمليشيات الحوثية أُطلقت من مطار صنعاء باتجاه للمملكة

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الخميس)، تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وكان «التحالف» قد أعلن في وقت متأخر من يوم أمس، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها (جنوب السعودية)، لافتاً إلى أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين لاستهداف المدنيين.

‏ كما أعلن «التحالف» سقوط مقذوف معادٍ بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بمنطقة جازان، ونوه بأن ميليشيا الحوثي أطلقت عملية إرهابية يوم أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقاً