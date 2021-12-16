عُطل جديد في «فيسبوك» و«ماسنجر»

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اشتكى مستخدمون لموقع “فيسبوك” وتطبيق “ماسنجر” من أعطال تواجههم أثناء استخدام التطبيق.
وأفاد موقع “داون ديتيكتور” بأن مستخدمي “فيسبوك” في دول عديدة أبلغوا عن أعطال في موقع التواصل الاجتماعي الأشهر.
وأوضح الموقع أن المستخدمين اشتكوا أيضا من أعطال في تطبيق “مسنجر”.
وظهرت التقارير الأولى عن الأعطال في حوالي الساعة 18.00 بتوقيت موسكو، وبحلول الساعة 21.00، زاد عدد الشكاوى بشكل كبير.
وواجه المستخدمون في الغالب مشاكل في تسجيل الدخول إلى حسابات “فيسبوك”، بالإضافة إلى مشاكل في عمل موقع وتطبيق المنصة الاجتماعية.
وتم الإبلاغ عن الأعطال بشكل أساسي من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا ودول أخرى.