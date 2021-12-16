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دراسة: المؤمنون بما يكتب في الأبراج « شخصيات قلقة وذكاؤهم منخفض»

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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توصلت دراسة حديثة من جامعة “لوند” السويدية إلى أن الأشخاص الذين يؤمنون بما يُكتب في الأبراج هم أكثر نرجسية من غيرهم ولديهم معدلات ذكاء منخفضة.

 

وأضافت أن هناك صلة بين اضطراب الشخصية والإيمان بالأبراج، حيث ترى الدراسة أن الإيمان بالعلوم الزائفة عموما سمة من سمات أصحاب الذكاء المنخفض.

 

وبحسب ما نشره الباحثون، فقد أظهرت النتيجة الرئيسية أنه كلما ارتفعت النرجسية، ربما بشكل مفاجئ، زاد الإيمان بعلم التنجيم.

 

وأضاف الباحثون أن شعبية علم التنجيم تتزايد ، على الرغم من نقص الدعم العلمي.

 

كما نبهوا إلى أنه ليس من الواضح سبب عودة هذه الممارسة القديمة لدراسة مواقع وحركات الأجرام السماوية، مع الاقتناع بأنها تؤثر على السلوك البشري.

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