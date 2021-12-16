كأس العرب: الجزائر تقصي قطر صاحبة الأرض في مباراة مجنونة وتلحق بتونس إلى النهائي عُطل جديد في «فيسبوك» و«ماسنجر» دراسة: المؤمنون بما يكتب في الأبراج « شخصيات قلقة وذكاؤهم منخفض» «مراوغة يهودية» جماعة متطرفة تتنكر بزي مسلمين وتدخل الأقصى .. ماذا حدث البحرية الأمريكية تختبر سلاح نوعي لمواجهة التهديدات الحوثية للملاحة بـ البحر الأحمر انفجار قارب إيراني في خليج عمان .. كان في مهمة إجرامية سفاح صعدة يتلذذ بإذلال الموطنين.. حملة عسكرية حوثية تقتحم قرية في عمران وتختطف العشرات من سكانها تحدث عن قصف جديد بصنعاء.. التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في أبها وسقوط مقذوف اخر بجيزان غروندبرغ يبحث في فرنسا سبل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية بظروف غامضة.. وفاة أبرز زعيم قبلي موال للحوثي بعد أسبوعين من لقاء ”المشاط“
توصلت دراسة حديثة من جامعة “لوند” السويدية إلى أن الأشخاص الذين يؤمنون بما يُكتب في الأبراج هم أكثر نرجسية من غيرهم ولديهم معدلات ذكاء منخفضة.
وأضافت أن هناك صلة بين اضطراب الشخصية والإيمان بالأبراج، حيث ترى الدراسة أن الإيمان بالعلوم الزائفة عموما سمة من سمات أصحاب الذكاء المنخفض.
وبحسب ما نشره الباحثون، فقد أظهرت النتيجة الرئيسية أنه كلما ارتفعت النرجسية، ربما بشكل مفاجئ، زاد الإيمان بعلم التنجيم.
وأضاف الباحثون أن شعبية علم التنجيم تتزايد ، على الرغم من نقص الدعم العلمي.
كما نبهوا إلى أنه ليس من الواضح سبب عودة هذه الممارسة القديمة لدراسة مواقع وحركات الأجرام السماوية، مع الاقتناع بأنها تؤثر على السلوك البشري.