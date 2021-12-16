«مراوغة يهودية» جماعة متطرفة تتنكر بزي مسلمين وتدخل الأقصى .. ماذا حدث

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قامت جماعة يهودية متطرفة، بمراوغة جديدة للدخول إلى المسجد الأقصى، من خلال التنكر في هيئة مسلمين.
وكانت المجموعة قد قامت عقب تسللها للمسجد الأقصى، بأداء الصلوات اليهودية سرا، متظاهرين بأداء الصلوات الإسلامية.
ونقلت صحف تابعة لدولة الاحتلال أن الجماعة المتشددة تطلق على نفسها اسم “العودة إلى جبل الهيكل”، التي تنادي بأحقية اليهود في دخول الأقصى والصلاة فيه بحرية كاملة.
ويقوم أتباع المجموعة بتلقي دروس من قادتهم، في شقة بالقدس، حيث يعلمونهم كيفية ارتداء ملابس إسلامية تقليدية، وحمل سجادة الصلاة والمسبحة، بل حمل كتب عربية حول القرآن وعلومه.
كما يقومون بصبغ شعورهم ولحاهم بلون داكن، كي يبدوا أشبه بالفلسطينيين.
كما يتم تدريبهم على حركات صلوات المسلمين، بينما يتلون في الواقع الليتورجيا اليهودية.
يذكر أنه بموجب التفاهمات التي جرى التوصل إليها في أعقاب سيطرة الكيان الصهيوني على البلدة القديمة والقدس الشرقية في يونيو 1967، يسمح لليهود بزيارة الموقع دون الصلاة فيه.