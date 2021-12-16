البحرية الأمريكية تختبر سلاح نوعي لمواجهة التهديدات الحوثية للملاحة بـ البحر الأحمر

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء، أنها اختبرت سلاح ليزر جديدا ودمرت هدفا عائما في خليج عدن.

وذكرت البحرية أن النظام الجديد يمكن استخدامه لمواجهة الزوارق المسيرة المفخخة التي نشرها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر. .

وخلال الاختبار قامت السفينة "يو إس إس بورتلاند" أمس الثلاثاء بإطلاق سلاح الليزر على هدف في خليج عدن.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيانه عقب الاختبار إنه "اشتبك بنجاح" مع الهدف. واستخدمت بورتلاند في اختبار سابق الليزر لإسقاط طائرة مسيرة في مايو 2020.