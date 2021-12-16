كأس العرب: الجزائر تقصي قطر صاحبة الأرض في مباراة مجنونة وتلحق بتونس إلى النهائي عُطل جديد في «فيسبوك» و«ماسنجر» دراسة: المؤمنون بما يكتب في الأبراج « شخصيات قلقة وذكاؤهم منخفض» «مراوغة يهودية» جماعة متطرفة تتنكر بزي مسلمين وتدخل الأقصى .. ماذا حدث البحرية الأمريكية تختبر سلاح نوعي لمواجهة التهديدات الحوثية للملاحة بـ البحر الأحمر انفجار قارب إيراني في خليج عمان .. كان في مهمة إجرامية سفاح صعدة يتلذذ بإذلال الموطنين.. حملة عسكرية حوثية تقتحم قرية في عمران وتختطف العشرات من سكانها تحدث عن قصف جديد بصنعاء.. التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في أبها وسقوط مقذوف اخر بجيزان غروندبرغ يبحث في فرنسا سبل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية بظروف غامضة.. وفاة أبرز زعيم قبلي موال للحوثي بعد أسبوعين من لقاء ”المشاط“
أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء، أنها اختبرت سلاح ليزر جديدا ودمرت هدفا عائما في خليج عدن.
وذكرت البحرية أن النظام الجديد يمكن استخدامه لمواجهة الزوارق المسيرة المفخخة التي نشرها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر. .
وخلال الاختبار قامت السفينة "يو إس إس بورتلاند" أمس الثلاثاء بإطلاق سلاح الليزر على هدف في خليج عدن.
وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيانه عقب الاختبار إنه "اشتبك بنجاح" مع الهدف. واستخدمت بورتلاند في اختبار سابق الليزر لإسقاط طائرة مسيرة في مايو 2020.