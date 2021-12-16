انفجار قارب إيراني في خليج عمان .. كان في مهمة إجرامية

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أفاد البنتاجون،اليوم، بأن سفينتين حربيتين أمريكيتين أنقذتا 5 بحارة إيرانيين بعد انفجار قاربهم في خليج عمان
و أكد البنتاجون للجزيرة أن القوات الأمريكية نقلت البحارة الإيرانيين إلى عمان والقارب كان لتهريب شحنة مخدرات