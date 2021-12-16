آخر الاخبار

كأس العرب: الجزائر تقصي قطر صاحبة الأرض في مباراة مجنونة وتلحق بتونس إلى النهائي عُطل جديد في «فيسبوك» و«ماسنجر» دراسة: المؤمنون بما يكتب في الأبراج « شخصيات قلقة وذكاؤهم منخفض» «مراوغة يهودية» جماعة متطرفة تتنكر بزي مسلمين وتدخل الأقصى .. ماذا حدث البحرية الأمريكية تختبر سلاح نوعي لمواجهة التهديدات الحوثية للملاحة بـ البحر الأحمر انفجار قارب إيراني في خليج عمان .. كان في مهمة إجرامية سفاح صعدة يتلذذ بإذلال الموطنين.. حملة عسكرية حوثية تقتحم قرية في عمران وتختطف العشرات من سكانها تحدث عن قصف جديد بصنعاء.. التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في أبها وسقوط مقذوف اخر بجيزان غروندبرغ يبحث في فرنسا سبل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية بظروف غامضة.. وفاة أبرز زعيم قبلي موال للحوثي بعد أسبوعين من لقاء ”المشاط“

انفجار قارب إيراني في خليج عمان .. كان في مهمة إجرامية

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 458

 

أفاد البنتاجون،اليوم، بأن سفينتين حربيتين أمريكيتين أنقذتا 5 بحارة إيرانيين بعد انفجار قاربهم في خليج عمان

 

و أكد البنتاجون للجزيرة أن القوات الأمريكية نقلت البحارة الإيرانيين إلى عمان والقارب كان لتهريب شحنة مخدرات

إقراء أيضاً
«مراوغة يهودية» جماعة متطرفة تتنكر بزي مسلمين وتدخل الأقصى .. ماذا حدث
لماذا غاب الملك سلمان عن القمة الخليجية ؟
تفاصيل مفاجئة حول محاولة انسحاب إسرائيل من التطبيع مع الإمارات...صدمت البيت الأب
تفاصيل قرار مفاجئ وتاريخي من الجزائر في منح تونس قرضا قيمته 300 مليون دولار
ولي عهد الكويت يوجه رسالة مهمة وقوية إلى الملك سلمان
قرار مفاجيء .. دولة خليجية توقف صفقة شراء طائرات أمريكية بـ35 مليار دولار
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس