سفاح صعدة يتلذذ بإذلال الموطنين.. حملة عسكرية حوثية تقتحم قرية في عمران وتختطف العشرات من سكانها

الخميس 16 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال سكان من أبناء محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، إن مليشيات الحوثي الانقلابية اقتحمت منطقة الحائط بمديرية عيال سريح وفرضت حصار شامل عليها منذ اسبوعين.

وقال المركز الأمريكي للعدالة إن نحو عشرين عربة كانت تحمل على متنها عشرات المسلحين داهموا القرية وفجروا منزل المواطن “محمد ذياب الحائطي” بعد نهب محتوياته، واعتدوا على سكان القرية، وتسببوا في فزع النساء والأطفال.

كما رافقت الحملة عناصر نسائية يحملن السلاح، ومارسن اعتداءات مختلفة على نساء القرية.

ورصد المركز اختطاف المليشيات لـ 54 فردا من أبناء القرية بينهم خمسة أطفال، دون أي مبرر او مسوغ قانوني.

ونقل عن السكان، أن الحملة المسلحة لاتزال تفرض الحصار على قريتهم حتى اللحظة تحت دعوى وجود مطلوبين من أبناء القرية على ذمة خلاف على اراضي في المنطقة.

وأدان المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة المحامي عبدالرحمن برمان هذا الاعتداءات ووصفها بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، هددت أمن وسكينة المجتمع، وحجز لحرية دون مسوغ قانوني وكذلك نهب ومصادرة وإتلاف الممتلكات الخاصة في خرق واضح للدستور والقوانين الدولية والوطنية.

ودعاء برمان مليشيات الحوثي الى ايقاف تلك الانتهاكات والافراج الفوري عن المختطفين واعادة ما تم نهبه، وتعويض الضحايا عما لحقهم من اضرار، ومحاسبة من قام بهذه الاعمال.