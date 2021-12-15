تحدث عن قصف جديد بصنعاء.. التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في أبها وسقوط مقذوف اخر بجيزان

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أعلن التحالف العربي باليمن، الأربعاء، تعرض ورش صناعية ومركبات مدنية لأضرار جراء سقوط مقذوف معاد في محافظة جازان، جنوب غربي السعودية.
وأفاد التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بـ"سقوط مقذوف معاد بمنطقة أحد المسارحة بجازان (جنوب غرب)".
وأضاف: "المقذوف نتج عنه احتراق 3 مركبات مدنية وخلف أضرار مادية بثلاث ورش صناعية" دون تفاصيل أخرى.
وفي بيان ثان بوقت لاحق، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين، أطلقا تجاه مدينة أبها (جنوب غربي السعودية).
واتهم البيان "جماعة الحوثي باستخدام مطار صنعاء الدولي لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين".
وفي وقت سابق الليلة، أعلن التحالف العربي، شن قصف جديد على "أهداف عسكرية مشروعة" بالعاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة "الحوثي".
جاء ذلك حسب بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وقال التحالف إنه "قام بتنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".
وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وشدد على أن العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وخلال الأيام الماضية، كثف التحالف من ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء ومحافظات يمنية أخرى.